Inseed

Добавлена
4 года назад
85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

inseed – это инвестиционно-маркетинговая компания, помогающая стартапам выйти на рынок, получить первых клиентов и привлечь инвестиции.

Что реализовано:

  • Разработали сдержанный дизайн, не перегруженный лишней информацией
  • Сделали адаптивную вёрстку для оптимального отображения на всех устройствах
  • Добавили поиск по сайту для удобства нахождения необходимой информации
  • Сделали форму обратной связи для удобства коммуникации пользователя с компанией
  • Реализовали подписку на новости для возможности получать напоминания о новых новостях компании