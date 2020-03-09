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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
inseed – это инвестиционно-маркетинговая компания, помогающая стартапам выйти на рынок, получить первых клиентов и привлечь инвестиции.
Что реализовано:
- Разработали сдержанный дизайн, не перегруженный лишней информацией
- Сделали адаптивную вёрстку для оптимального отображения на всех устройствах
- Добавили поиск по сайту для удобства нахождения необходимой информации
- Сделали форму обратной связи для удобства коммуникации пользователя с компанией
- Реализовали подписку на новости для возможности получать напоминания о новых новостях компании