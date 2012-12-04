Облачные технологии. Программное обеспечение

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Разработка Интернет-портала об облачных технологиях на CMS Drupal 7
Технологии: CMS Drupal 7, HTML5, CSS3, jQuery, PHP
Разработка индивидуального шаблона с использованием HTML5 и CSS3
Функционал:
- Каталог лицензионного программного обеспечения с использованием фильтров Views
- Личный кабинет пользователь
- Система блогов, рейтинги и голосования
- Форум
- Использование token и pathauto
- Внутренняя статистика
- Защита от спаса CAPTCHA, Mollom
- Таксономия и система тегов
- XML карта сайта
- Внедрение модуля Ulogin
- Система прав доступ к нодам
- Внедрение и настройка jCarousel
- Сложные представления с использованием Views