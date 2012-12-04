Облачные технологии. Программное обеспечение

Добавлена
11 лет назад
144 просмотра
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Разработка Интернет-портала об облачных технологиях на CMS Drupal 7

Технологии: CMS Drupal 7, HTML5, CSS3, jQuery, PHP

Разработка индивидуального шаблона с использованием HTML5 и CSS3

Функционал:

- Каталог лицензионного программного обеспечения с использованием фильтров Views

- Личный кабинет пользователь

- Система блогов, рейтинги и голосования

- Форум

- Использование token и pathauto

- Внутренняя статистика

- Защита от спаса CAPTCHA, Mollom

- Таксономия и система тегов

- XML карта сайта

- Внедрение модуля Ulogin

- Система прав доступ к нодам

- Внедрение и настройка jCarousel

- Сложные представления с использованием Views