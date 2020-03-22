Обучение цвета колористике от студии Сolor Grading

Добавлена
4 года назад
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Клиент:

Казахстанский профессиональный колорист – Виталий Бужан.

Задачи проекта:

Разработать уникальный дизайн, придерживаясь корпоративных цветов. Реализовать проект в минимальные сроки под мероприятие по обучению цвета колористике в Киеве,Москве и Алмате.

Была проделана работа:

- Дизайн страниц (desktop, table, mobile)  

- Адаптивная верстка