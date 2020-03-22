Клиент:

Центр строительства – компания локализированная в краснодарском крае, с фокусом на город Сочи. Род деятельности постройка домов, бань, коттеджей, хостелов из сип-панелей и Канадской технологии(каркасные дома). На рынке более 5 лет, и более 100 выполненных проектов по строительству жилых застроек.

Деятельность:

User experience

Дизайн веб сайта

Логотип

Решение:

Разрабатывая максимально подходящую для каждого пользователя страницу позиционирвоания, мы кластеризировали семантическое ядро, выделив для себя более 20 ти кластеров поведения пользователей, проработав портрет целевой аудитории для каждого кластеры, мы разработали структуру каждому типу поведения, опасаясь на материальное и финансовое положение, принадлежность к региональности и возможные альтернативы коммерческих предложений

Логотип:

Разработали минималистичный, максимально простой, яркий и запоминающийся логотип. В стилистике и цветовой гамме подходящей по смыслу компании занимающейся строительством домов с упором на экологически чистые материалы

Страницы сайта:

Была разработана одна большая страница с множеством элементов, из которых будет формироваться страница каждая страница позиционирования для каждого кластера посетителей на сайте, так же был разработан полноценный функционал сайта для мобильных устройств без ограничения функционала

Система лояльности:

Геймификация – придание игрового взаимодействия и системы поощрения действий пользователя, и придание игровой механики в системе лояльности, скидок