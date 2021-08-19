Одностраничный сайт для компании MurQueen

Посмотреть кейс о создании сайта - https://dariaklimova.tilda.ws/murqueen

Какая стояла задача:

Сделать сайт, рассказывающий о проекте, дающий возможность оформить предзаказ. Заказчик пришел со своими наработками и самостоятельно собранным сайтом. Главная претензия к прошлой версии сайта была в том, что он не вызывал доверия, что это серьезная компания и качественный продукт. У него не было политики конфиденциальности, подключенного сертификата безопасности и т.п. Поэтому необходимо было полностью переработать дизайн, цветовую палитру и структуру сайта.

Что было сделано:

- Разработана дизайн-концепция, подобрана цветовая палитра, типографика

- Переработана структура сайта

- Добавлены страницы с политикой конфиденциальности, 404-ошибкой, патентами

- Подключен сертификат безопасности

- Записана видео-инструкция по пользованию сайтом