ООО "АЛЬФА-ВЕЛД"

http://alfa-vin.com.ua

Ассоциация «Альфа» основана в 1994 году в г. Гомеле (Республика Беларусь), как торговое предприятие, объединяющее усилия ведущих производителей СНГ по поставке качественного и надежного гидравлического оборудования. Создана сеть торговых представительств в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине.