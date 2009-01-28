ООО "АЛЬФА-ВЕЛД"
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Добавлена427 просмотров
15 лет назад
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Ассоциация «Альфа» основана в 1994 году в г. Гомеле (Республика Беларусь), как торговое предприятие, объединяющее усилия ведущих производителей СНГ по поставке качественного и надежного гидравлического оборудования. Создана сеть торговых представительств в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине.