Персональный сайт Людмилы Супрун

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Персональный сайт публичной личности должен создавать максимально комфортные условия для общения любого желающего с этим человеком, тем более с политиком.
Для этой цели на сайте было внедрено большое количество различной функциональности, такой как:
- информационные блоги, новостные ленты;
- блоги;
- форум;
- воропс-ответы, онлайн консультации;
- видео, аудио, фото галереи;
- региональные представительства с возможностью связаться с ними;
- интернет магазин;
- подписки на rss и e-mail;
- и многое другое.
Так же надеемся, что и внешний вид сайта остался на высоком уровне, не смотря на загруженность всевозможной информацией.