Персональный сайт Людмилы Супрун

Персональный сайт публичной личности должен создавать максимально комфортные условия для общения любого желающего с этим человеком, тем более с политиком.

Для этой цели на сайте было внедрено большое количество различной функциональности, такой как:

- информационные блоги, новостные ленты;

- блоги;

- форум;

- воропс-ответы, онлайн консультации;

- видео, аудио, фото галереи;

- региональные представительства с возможностью связаться с ними;

- интернет магазин;

- подписки на rss и e-mail;

- и многое другое.

Так же надеемся, что и внешний вид сайта остался на высоком уровне, не смотря на загруженность всевозможной информацией.