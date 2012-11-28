Сайт компании "KONKORD GROUP"

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Компания "KONKORD GROUP" занимается разработкой и внедрением передовых экологически чистых технологий в энергетическом секторе - строительством и введением в эксплуатацию ветроэлектростанций.
Поэтому и дизайн сайта отличается легкостью, "воздушностью". Без лишних элементов и перегруженой графики. Однако постарались, чтобы серьезность целей и миссии компании так же прослеживалась в общем стиле сайта.