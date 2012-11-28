Сайт компании "KONKORD GROUP"

http://www.konkord.org.ua

Компания "KONKORD GROUP" занимается разработкой и внедрением передовых экологически чистых технологий в энергетическом секторе - строительством и введением в эксплуатацию ветроэлектростанций.

Поэтому и дизайн сайта отличается легкостью, "воздушностью". Без лишних элементов и перегруженой графики. Однако постарались, чтобы серьезность целей и миссии компании так же прослеживалась в общем стиле сайта.