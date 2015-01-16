Создание сайта Первый Гостевой Дом в Затоке с нуля, наполнение оптимизированными текстами, дизайн, вёрстка по заданному дизайну. Система бронирования и проверки доступности свободных номеров. Эксклюзивный подход к ответу на частые вопросы. Размещение панорамных фотографий, создание логотипа и общего стиля.

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