При создании сайта для отель Yalta, Золотые пески, Болгария, была произведена верстка под индивидуальный запрос. Наполнение и дизайн также было заранее обговоренно с работодателем. Сайт функционирует на двух языках. Был проведен мониторинг по ключевым словам и их размещении на сайте, соответсвуя всем нормам SEO оптимизации. Разработан логотип, иконка и основные стили.

www.yaltahotel.net