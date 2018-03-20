Пневмоцилинд купить Киев от компании Е-МС

История китайской компании E.MC берет начало в 1986 году. Тогда компания начала работать на внутреннем рынке под именем GHPC. Быстрое

развитие компании и выход на международный рынок неизбежно привели к

ребрендингу. Так, в 2004 году компания была переименована в E.MC.

Сегодня E.MC — это высокотехнологичная производственная компания, которая каждый год увеличивает объемы поставок оборудования по всему

миру на 50-100%.

В данное время компания E.MC занимает первое место в Китае как производитель-экспортер пневматического и гидравлического оборудования,

покрывает широкий рынок Китая из 82 эксклюзивных городов-представителей.

Кроме того, компания имеет своих представителей в 117 странах земного

шара.

В 2009 году компания E.MC стала Китайским национальным высокотехнологичным предприятием с более чем 30 патентами в более чем 1

000 видов продукции.

В 2010 году компания воссоединилась с Zhejiang университетом и начала строительство нового завода площадью 68 000 м. кв. и установку

Китайского национального пневматического и гидравлического центра исследований и разработок (R&D Center).

Пневмоцилиндр, пневмораспределитель, пневмоклапан - основная продукция завода.