Пневмоцилинд купить Киев от компании Е-МС

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История китайской компании E.MC берет начало в 1986 году. Тогда компания начала работать на внутреннем рынке под именем GHPC. Быстрое
развитие компании и выход на международный рынок неизбежно привели к
ребрендингу. Так, в 2004 году компания была переименована в E.MC.
Сегодня E.MC — это высокотехнологичная производственная компания, которая каждый год увеличивает объемы поставок оборудования по всему
миру на 50-100%.
В данное время компания E.MC занимает первое место в Китае как производитель-экспортер пневматического и гидравлического оборудования,
покрывает широкий рынок Китая из 82 эксклюзивных городов-представителей.
Кроме того, компания имеет своих представителей в 117 странах земного
шара.
В 2009 году компания E.MC стала Китайским национальным высокотехнологичным предприятием с более чем 30 патентами в более чем 1
000 видов продукции.
В 2010 году компания воссоединилась с Zhejiang университетом и начала строительство нового завода площадью 68 000 м. кв. и установку
Китайского национального пневматического и гидравлического центра исследований и разработок (R&D Center).
Пневмоцилиндр, пневмораспределитель, пневмоклапан - основная продукция завода.