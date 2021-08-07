ПО для партнерских или реферальных программ

ReferralPro - это специализированный программный сервис в виде веб портала, который решает все задачи связанные с запуском и использованием реферальной программы. ReferralPro - это маркетплейс, где участвую четыре стороны взаимодействия: Компания, Партнёр, Реферал и Администратор (владелец) реферального сервиса, который монетизирует ресурс взимая комиссию от суммы каждой премиальной выплаты продавцами партнёру. Подробнее...