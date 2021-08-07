Сервис программ лояльности в блокчейн сети

Loyalty blockchain platform - инновация в сфере сервисов для ведения программ клиентской лояльности. Пришло время сделать следующий шаг в развитии технологии сервисов ведения программ клиентской лояльности - шаг в сторону поддержки Blockchain (Блокчейн). Инновационное программное решение платформы лояльности (Loyalty platform) обеспечивает тесное взаимодействие с Блокчейн сетью для выполнения необходимых транзакций между процессором бонусной системы и клиентскими крипто кошельками.

В момент появления нового бонусного аккаунта происходит автоматическое создание виртуального клиентского крипто кошелька, где предполагается накопление или последующее списание бонусных токенов.

Для операций начисления или списания бонусов процессор сервиса лояльности отправляет через шлюз обмена с блокчейн сетью распоряжение на проведение транзакции. После этого происходит автоматический перевод бонусных крипто токенов с кошелька продавца на клиентский кошелек или наоборот с последующей регистрацией транзакции в сети блокчен. Все транзакции клиент или персонал продавца может мониторить через браузер посетив проводник транзакций.

При желании клиент может переводить все или часть своих бонусных токенов на другой кошелек или наоборот пополнять его. В этом случае сервис позволяет клиенту самостоятельно распоряжаться своими токенами. Причем кошельки могут быть легко созданы клиентами самостоятельно и "привязаны" к бонусной программе через личный кабинет. Подробнее...