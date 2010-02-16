Постройком

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Система, объединяющая продавцов и покупателей стройматериалов.

Например, Вам нужен цемент. Вы создаете заявку, где указываете, сколько Вам нужно цемента, в какой срок и куда его нужно доставить. Компании, которые занимаются продажей цемента, увидят вашу заявку и сделают свои предложения. Таких предложений может быть много, и Вам будет из чего выбрать: чтобы привезли побыстрее или чтобы продали подешевле. Вас не будут закидывать коммерческими предложениями или прайсами, наоборот, предложат именно то, что Вам нужно в данный момент.

Или, например, Вы сами занимаетесь продажей стройматериалов. Тогда Вы сможете увидеть заявки от всех строительных фирм, независимо от того, знают ли они сами о вас или нет. Это серьезное расширение клиентской базы. При этом не обязательно просматривать все заявки, можно выбрать только те, которые относятся к вашему ассортименту.