Проект "Стройэкономсервис" - Cметная документация
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7 лет назад
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Длительные и информативные беседы. Порой да часа ночи. Огромный поток информации по специфике деятельности, от профессионала в своей области (20 лет практики). Не успевал конспектировать и делать заметки. Вспомнил институт.
Здорово отработал практические знания. Освоил новые приёмы по части вёрстки. Совершенствование навыков и знаний в особенностях предмета (разработка сайта), доводит их (навыки) до автоматизма. Скорость увеличивается. Процесс упрощается и набирает скорость.
Сайт: stroysmeta.com
Автор: bolser.ru/kr
Платформа: wordpress.org
Хост: netangels.ru