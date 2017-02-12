Проект "Стройэкономсервис" - Cметная документация

Длительные и информативные беседы. Порой да часа ночи. Огромный поток информации по специфике деятельности, от профессионала в своей области (20 лет практики). Не успевал конспектировать и делать заметки. Вспомнил институт.

Здорово отработал практические знания. Освоил новые приёмы по части вёрстки. Совершенствование навыков и знаний в особенностях предмета (разработка сайта), доводит их (навыки) до автоматизма. Скорость увеличивается. Процесс упрощается и набирает скорость.

Сайт: stroysmeta.com

Автор: bolser.ru/kr

Платформа: wordpress.org

Хост: netangels.ru