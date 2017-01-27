Проект "Пост Гарант VAG": автосервис VAG

Фух. В работу. Основная часть готова. Месяц встреч, обсуждений и работ. Отлаживания и исправления. Дизайн по желанию заказчика. Великая платформа WordPress и иже с ней, набор не менее великих функций и инструментов. Перенос прочих проектов на единый VDS хост лучшего в России провайдера Netangels. Оптимизация финансовых расходов. Далее разносторонняя поддержка, усовершенствования, в перспективе адаптивность и контент-менеджмент, техническая оптимизация и прочие элементы движения сайта вверх по позициям. В границах знаний, опыта и возможностей идеи "Комплексная реклама".

Сайт: автосервис-железнодорожный.рф

Автор: bolser.ru/kr

Платформа: wordpress.org

Хост: netangels.ru