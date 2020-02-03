Разработка одностраничного сайта «Стяжков»

Разработал одностраничный сайт для компании "Стяжков", предоставляющей услуги полусухой стяжки пола в Москве и Московской области.

Тематика сайта: строительная

Цена: 19 500 ₽

Сроки: 4 недели

Ссылка на сайт: стяжков.рф

Ссылка на отзыв (в комментариях): vk.com/w_sites?w=wall-189885644_5