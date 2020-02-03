Разработка одностраничного сайта «Стяжков»

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработал одностраничный сайт для компании "Стяжков", предоставляющей услуги полусухой стяжки пола в Москве и Московской области.
Тематика сайта: строительная
Цена: 19 500 ₽
Сроки: 4 недели
Ссылка на сайт: стяжков.рф
Ссылка на отзыв (в комментариях): vk.com/w_sites?w=wall-189885644_5