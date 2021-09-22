Разработка сайта для компании ГранитТорг

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О проекте
Проект является сайтом компании ООО «ГранитТорг», которая занимается производством и установкой ритуальных комплексов из натурального камня. На сайте размещается текстовая информация, каталог товаров и услуг компании с возможностью подачи онлайн-заявки, оформить и оплатить заказ онлайн.
Задача
Разработать современный сайт в классическом, строгом стиле для максимально простого и удобного подачи информации и сбора заявок. Внедрения новых маркетинговых инструментов для повышения конверсии сайта.
Основные требования:
полная адаптивность сайта под все типы устройств
рекламные баннеры на основных страницах
квиз
установка GTM
Срок реализации - 14 дней
Стоимость проекта - 1300 USD