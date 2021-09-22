Разработка сайта для компании ГранитТорг

О проекте

Проект является сайтом компании ООО «ГранитТорг», которая занимается производством и установкой ритуальных комплексов из натурального камня. На сайте размещается текстовая информация, каталог товаров и услуг компании с возможностью подачи онлайн-заявки, оформить и оплатить заказ онлайн.

Задача

Разработать современный сайт в классическом, строгом стиле для максимально простого и удобного подачи информации и сбора заявок. Внедрения новых маркетинговых инструментов для повышения конверсии сайта.

Основные требования:

полная адаптивность сайта под все типы устройств

рекламные баннеры на основных страницах

квиз

установка GTM

Срок реализации - 14 дней

Стоимость проекта - 1300 USD