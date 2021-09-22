Сайт для агентства недвижимости

Сайт для молодого агентства недвижимости, специализирующегося на коммерческой недвижимости. На котором размещается текстовая информация, новости компании, каталог аренды и продажи недвижимости, услуг компании с возможностью онлайн-заявки, личный кабинет для риэлторов, автоматическая генерация PDF презентаций.

Задача

Разработать современный сайт в корпоративном стиле для максимально простого и удобного подбора и сравнения недвижимости.

Основные требования:

Полная адаптивность сайта под все типы устройств

Фильтр подбора недвижимости

Водяной знак на фото

Форма обратной связи

Система работы с координатами объектов (Система позволяет по заданным координатам находит объекты недвижимости в определенном радиусе по параметрам)