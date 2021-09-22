Разработка сайта для агентства недвижимости

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте
Компания «Твой Маёнтак» создает уют и комфорт не только для всех своих клиентов, но и для любимых сотрудников. Офисы компании есть в Минске и Борисове.
Предоставляет услуги:
Покупка недвижимости
Продажа недвижимости
Аренда
полное сопровождение сделки
Задача
Разработать современный сайт в корпоративном стиле для максимально простого и удобного подбора и сравнения недвижимости.
Основные требования:
полная адаптивность сайта под все типы устройств
фильтр подбора недвижимости
отдельная страница для отделения в Борисове (новости, контакты)