Разработка сайта для агентства недвижимости

О проекте

Компания «Твой Маёнтак» создает уют и комфорт не только для всех своих клиентов, но и для любимых сотрудников. Офисы компании есть в Минске и Борисове.

Предоставляет услуги:

Покупка недвижимости

Продажа недвижимости

Аренда

полное сопровождение сделки

Задача

Разработать современный сайт в корпоративном стиле для максимально простого и удобного подбора и сравнения недвижимости.

Основные требования:

полная адаптивность сайта под все типы устройств

фильтр подбора недвижимости

отдельная страница для отделения в Борисове (новости, контакты)