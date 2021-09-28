Сайт по аренде ритуального зала

Заказчик

ЧТПУП «Ритуальный Дом» – лидер рынка ритуальных услуг и похоронного дела в Республике Беларусь c 1996 года.

Постоянный участник и призер крупнейших белорусских и международных форумов ритуального искусства.

Задача

Разработать одностраничный сайт под услугу аренды ритуального зала. Учесть специфику премиум-сегмента целевой аудитории в дизайне. Адаптировать сайт под все типы устройств. Основная цель – увеличение количества заявок на услугу аренды ритуального зала.

Срок разработки проекта - 6 дней

Стоимость разработки проекта - 450 USD