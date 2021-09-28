Сайт по аренде ритуального зала

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Заказчик
ЧТПУП «Ритуальный Дом» – лидер рынка ритуальных услуг и похоронного дела в Республике Беларусь c 1996 года.
Постоянный участник и призер крупнейших белорусских и международных форумов ритуального искусства.
Задача
Разработать одностраничный сайт под услугу аренды ритуального зала. Учесть специфику премиум-сегмента целевой аудитории в дизайне. Адаптировать сайт под все типы устройств. Основная цель – увеличение количества заявок на услугу аренды ритуального зала.
Срок разработки проекта - 6 дней
Стоимость разработки проекта - 450 USD