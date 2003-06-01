Разработка сайта портфолио для фотографа

Сайты «под ключ»
Добавлена
3 месяца назад
4 просмотра
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Нужен был сайт портфолио, я взялся за разработку, которая длилась 2-е недели. Сайт разработан на платформе Wordpress что позволяет клиенту добавлять/удалять/менять контент на сайте. Благодоря сайту, теперь стало больше клиентов, закажчики остались очень довольны.

Ссылка на сайт!