Разработка сайтов и web-приложений на Bubble

Была идея создания MVP проекта, маркетплейса аудиокниг с адаптивным дизайном, CRM-системой управления со стороны назначенного администратора, и базой данных Airtable. Минимальный функционал сайта позволяет искать книги, добавлять к себе в избранное, ставить оценки и писать рецензии. Администратор имеет возможность вносить поправки в базу данных книг и пользователей в удобном интерфейсе в специальном разделе сайта, видимым только для него.

На создание данного сайта ушло несколько дней, что показывает значительный КПД подобного вида разработки.