Разработка сайтов и web-приложений на Bubble

Добавлена
3 года назад
19 просмотров
Screenshot_13.png
Screenshot_12.png
Screenshot_11.png

Была идея создания MVP проекта, маркетплейса аудиокниг с адаптивным дизайном, CRM-системой управления со стороны назначенного администратора, и базой данных Airtable. Минимальный функционал сайта позволяет искать книги, добавлять к себе в избранное, ставить оценки и писать рецензии. Администратор имеет возможность вносить поправки в базу данных книг и пользователей в удобном интерфейсе в специальном разделе сайта, видимым только для него. 

На создание данного сайта ушло несколько дней, что показывает значительный КПД подобного вида разработки.