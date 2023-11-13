Редизайн сайта ГК "ФБС"
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месяц назад
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Редизайн сайта ГК "ФБС"
ГК «ФБ-СТРОЙ» — генеральный подрядчик строительства. С первых лет работы приоритетным направлением деятельности компании является комплексное развитие проектов. С этой компанией работаю очень давно, провели не одно обновление и редизайн бренда.
Адрес сайта: https://fbstroy.ru/