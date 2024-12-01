RTM

Добавлена
5 месяцев назад
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Этот сайт представляет собой платформу для публикации и оценки музыкальных релизов, с фокусом на интерактивное взаимодействие пользователей.

Функциональность:

  1. Публикация релиза:

    • Пользователи могут загрузить информацию о релизах (сингл, альбом или другие форматы) с заполнением соответствующих полей: название релиза, артист, дата выпуска и продюсер.

  2. Интерфейс для загрузки:

    • Страница имеет визуально приятный и интуитивно понятный интерфейс с кнопками и полями для ввода данных.

    • Форма подачи релиза включает встроенные проверки (например, обязательное согласие с правилами публикации, что улучшает контроль качества контента).

  3. Популярное:

    • На главной странице есть раздел "Популярное", который отображает самые востребованные релизы с соответствующими рейтинговыми показателями. Это позволяет пользователям увидеть тренды и наиболее обсуждаемые релизы на платформе.

  4. Мобильная адаптация:

    • Дизайн адаптивный, что делает сайт удобным для использования на различных устройствах: от десктопов до мобильных телефонов.

  5. Интерактивные элементы:

    • Использование современного UI/UX дизайна с плавной анимацией для улучшения пользовательского опыта.

    • Возможность визуального добавления информации с помощью значков "+" для динамического ввода данных.

Технологии:

  • Frontend: Интерфейс сайта, построен с использованием JavaScript-фреймворка Vue.js, обеспечивающий динамичность и отзывчивость элементов интерфейса. Для адаптивности и быстрого отклика используется CSS-фреймворк типа Bootstrap.

  • Backend: Система управления контентом на серверной стороне, реализована с использованием PHP.

  • База данных: Для хранения данных о пользователях, релизах и рейтингах я использовал MySQL в связке с Redis .