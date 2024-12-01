Этот сайт представляет собой платформу для публикации и оценки музыкальных релизов, с фокусом на интерактивное взаимодействие пользователей.
Функциональность:
Публикация релиза:
Пользователи могут загрузить информацию о релизах (сингл, альбом или другие форматы) с заполнением соответствующих полей: название релиза, артист, дата выпуска и продюсер.
Интерфейс для загрузки:
Страница имеет визуально приятный и интуитивно понятный интерфейс с кнопками и полями для ввода данных.
Форма подачи релиза включает встроенные проверки (например, обязательное согласие с правилами публикации, что улучшает контроль качества контента).
Популярное:
На главной странице есть раздел "Популярное", который отображает самые востребованные релизы с соответствующими рейтинговыми показателями. Это позволяет пользователям увидеть тренды и наиболее обсуждаемые релизы на платформе.
Мобильная адаптация:
Дизайн адаптивный, что делает сайт удобным для использования на различных устройствах: от десктопов до мобильных телефонов.
Интерактивные элементы:
Использование современного UI/UX дизайна с плавной анимацией для улучшения пользовательского опыта.
Возможность визуального добавления информации с помощью значков "+" для динамического ввода данных.
Технологии:
Frontend: Интерфейс сайта, построен с использованием JavaScript-фреймворка Vue.js, обеспечивающий динамичность и отзывчивость элементов интерфейса. Для адаптивности и быстрого отклика используется CSS-фреймворк типа Bootstrap.
Backend: Система управления контентом на серверной стороне, реализована с использованием PHP.
База данных: Для хранения данных о пользователях, релизах и рейтингах я использовал MySQL в связке с Redis .