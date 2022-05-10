Сайт 30 дневной коуч программы

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3 года назад
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Сайт для описания и продажи 30-дневного курса групповой коуч терапии для проработки внутренних комплексов, страхов и убеждений:

  • Распаковка экспертов коуча и программы.
  • Формирование болей, желаний и факторов выбора для сегментов целевой аудитории по 2 психотипам бизнес-профайлинга.
  • Создание майнд карты для структуры посадочной страницы.
  • Создание посадочной страницы для 1 приоритетного психотипа.
  • Оформление элементов в цветах, оттенках и контрастах, соответствующих выбранному психотипу.
  • Копирайт описания выгоды и ценностей проекта под выбранный психотип.
  • Подключение и настройка целей в системе аналитики Яндекс Метрика.