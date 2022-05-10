Сайт 30 дневной коуч программы

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Формирование болей, желаний и факторов выбора для сегментов целевой аудитории по 2 психотипам бизнес-профайлинга.

Создание майнд карты для структуры посадочной страницы.

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