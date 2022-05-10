Тех запуск онлайн школы "Риторики"

Разработка с 0 под ключ:
- Сбор требований, формирование структуры.
- Разработка сайта с оформлением стандартных блоков.
- Адаптив под мобильные версии экранов.
- SEO оптимизация разметки заголовков, названий и описания страниц.
- Подключение систем оплаты.
- Интеграция с AmoCRM.
- Подготовка вебинарной комнаты к онлайн презентации курсов школы.
- Настройка воронки рассылки сообщений для прогрева на покупку курса.
- Настройка воронки сообщений для рассылки поле покупки.
- Настройка воронки в AmoCRM.
- Тинькофф рассрочки.
- Cloudpayments.
- Bizon 365.
- Youkassa.