Тех запуск онлайн школы "Риторики"

Добавлена
3 года назад
7 просмотров
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Разработка с 0 под ключ:

  • Сбор требований, формирование структуры.
  • Разработка сайта с оформлением стандартных блоков.
  • Адаптив под мобильные версии экранов.
  • SEO оптимизация разметки заголовков, названий и описания страниц.
  • Подключение систем оплаты.
  • Интеграция с AmoCRM.
Техническое сопровождение школы:

  • Подготовка вебинарной комнаты к онлайн презентации курсов школы.
  • Настройка воронки рассылки сообщений для прогрева на покупку курса.
  • Настройка воронки сообщений для рассылки поле покупки.
  • Настройка воронки в AmoCRM.
Интеграция систем оплаты:

  • Тинькофф рассрочки.
  • Cloudpayments.
  • Bizon 365.
  • Youkassa.
AmoCRM