Сайт Бургерной — «Булка и Котлета»

Бургерная «Булка и Котлета» работает уже более года и собрала приличную аудиторию своих клиентов. Ребята готовят очень вкусно, поэтому сбор своей аудитории не заставил долго ждать.

Однако получать заявки через соц. сети оказалось не так удобно, когда заявок много, а есои выходные или праздник, то это уже беда.

Так и появился проект по созданию сайта с удобной формой заказа бургеров на доставку. Дизайн решили делать в темных, дорогих и брутальных тонах. Использована анимация по скроллу и эффекты фиксации.

Концепция сайта уже готова и ждет качественных фото самого продукта.

Результат можно посмотреть тут — http://bulka-and-kotleta.tilda.ws/