Сайт для сети флористических студий «Белый Лён»

У сети флористический студий «Белый Лён» уже был сайт, но он не нес никакой пользы, это была просто визитка о том кто они и где находятся.

Задача была сделать из сайта визитки большой интернет магазин с услугой заказа букета на доставку, а так же полное описание их сети, карты с адресами и услуг по оформлению свадебных мероприятий.

Был собран сайт с множеством букетов, удобным управлением в меню, а так же легким и простым оформлением заказа на доставку.

В городе где находятся их студии, множество магазинов конкурентов, однако никто из них не сделал такой формат услуг. Это очень хорошо сыграло нам на руку. Так как цветочный магазин это просто бизнес который продает свои товары в конкретном месте и охватывает радиус к примеру в 3-5км. А вот интернет магазин букетов, мало того что своим удобством берет клиентов из всего города так и охватывает всех клиентов которые хотели бы к примеру заказать букет маме, а сами в это время приехать не могут. Бабушке, Любимой и всем дорогим сердцу людям.

Сегодня студия «Белый Лён» получает заказы со всего мира, так как родственники и друзья желающие поздравить любимых находятся как за 100 так и за 1000км.

Заказчик очень доволен как визуальной составляющей сайта так и тем в какой доход превратился этот проект. Проделанная работа превратила сайт визитку в доходный Интернет Магазин. И это здорово!