Сайт для доставки Японской кухни

От заказчика была поставлена задача сделать простои и понятный, для пользователя, сайт по доставке суши, пиццы и других блюд.

Я решил поэкспериментировать с видео экраном на котором падают роллы, выглядит как анимация. Этот дизайн сразу зашел заказчику и мы приступили к разработке дизайна всего сайта и карточек товаров. Пришли к общему мнению, что будет лучше сделать сайт чистым. Белый фон, контрастные кнопки и яркие, сочные фотографии того что мы предлагаем.

Михаил (заказчик) сразу предоставил нужные фото, описание состава блюд и прайс.

Работа пошла как по маслу. Все собрал, сделал меню и разбил блюда по категориям.

На сайте нет ничего лишнего, отвлекающего внимание посетителя от товаров.

После мы добавил контакты, карту и описание графика работы. Запустил сайт.

Около 2 недель тестировали, начали получать заявки и вносить мелкие правки для удобства пользователей (в мобильно версии)

Сайт уже в работе около 5 месяцев, очень хорошо индексируется поисковыми системами и уже принимает от 5 заявок в день. Заказчик очень доволен и мы можно сказать стали близки. Всегда с радостью готов поболтать с Михаилом как о сайте так и о личных делах.