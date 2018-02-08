Сайт для фирмы производителя твердотопливных котло

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполненный проект:
"Сайт для фирмы производителя твердотопливных котлов"
===========
Задачи проекта:
Нужно разработать сайт и рекламную компанию в Google Adwords. Нужен качественный дизайн, нужно обработать фото котлов, нужно провести анализ конкурентов и составить портрет целевого клиента и сделать под него сайт. Разработать продающую структуру и наполнение сайта.