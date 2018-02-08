Сайт для фирмы производителя твердотопливных котло

Выполненный проект:

"Сайт для фирмы производителя твердотопливных котлов"

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Задачи проекта:

Нужно разработать сайт и рекламную компанию в Google Adwords. Нужен качественный дизайн, нужно обработать фото котлов, нужно провести анализ конкурентов и составить портрет целевого клиента и сделать под него сайт. Разработать продающую структуру и наполнение сайта.