Сайт для компании занимающейся постройкой колодцев

Добавлена
6 лет назад
557 просмотров
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Выполненный проект: 

"Сайт для компании занимающейся постройкой колодцев и их обслуживанием в Московской области"

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Ссылка на сайт: http://www.kolodec7.ru

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Задачи проекта: 

Сделать качественный сайт, на котором клиент сможет ознакомиться с нашими услугами и оставить заявку. Нужен качественный дизайн, удобная навигация и хорошо проработанная маркетинговая структура.