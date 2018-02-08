Выполненный проект:

"Сайт для компании занимающейся постройкой колодцев и их обслуживанием в Московской области"

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Ссылка на сайт: http://www.kolodec7.ru

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Задачи проекта:

Сделать качественный сайт, на котором клиент сможет ознакомиться с нашими услугами и оставить заявку. Нужен качественный дизайн, удобная навигация и хорошо проработанная маркетинговая структура.