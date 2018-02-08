Сайт для компании занимающейся постройкой колодцев
Добавлена557 просмотров
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполненный проект:
"Сайт для компании занимающейся постройкой колодцев и их обслуживанием в Московской области"
===========
Ссылка на сайт: http://www.kolodec7.ru
===========
Задачи проекта:
Сделать качественный сайт, на котором клиент сможет ознакомиться с нашими услугами и оставить заявку. Нужен качественный дизайн, удобная навигация и хорошо проработанная маркетинговая структура.