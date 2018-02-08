Сайт для компании занимающейся натяжными потолками

Выполненный проект:

"Сайт для компании занимающейся установкой натяжных потолков"

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Задачи проекта:

Нужен редизайн сайта, проработка маркетингового наполнения. Рерайтинг текстов, обновление структуры сайта и внедрение продающих виджетов. А так же разработка акций для повышения конверсии в заявки и увеличения лояльности клиентов.

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Отзыв заказчика:

- Сергей Дыдыкин

Заказывал недавно продающий сайт. Все сделали как я хотел, спасибо. Рекомендую!