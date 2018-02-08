Сайт для компании занимающейся натяжными потолками
Добавлена165 просмотров
6 лет назад
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Выполненный проект:
"Сайт для компании занимающейся установкой натяжных потолков"
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Задачи проекта:
Нужен редизайн сайта, проработка маркетингового наполнения. Рерайтинг текстов, обновление структуры сайта и внедрение продающих виджетов. А так же разработка акций для повышения конверсии в заявки и увеличения лояльности клиентов.
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Отзыв заказчика:
- Сергей Дыдыкин
Заказывал недавно продающий сайт. Все сделали как я хотел, спасибо. Рекомендую!