Сайт для компании занимающейся натяжными потолками

Добавлена
6 лет назад
165 просмотров
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Выполненный проект: 

"Сайт для компании занимающейся установкой натяжных потолков"

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Задачи проекта: 

Нужен редизайн сайта, проработка маркетингового наполнения. Рерайтинг текстов, обновление структуры сайта и внедрение продающих виджетов. А так же разработка акций для повышения конверсии в заявки и увеличения лояльности клиентов.

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Отзыв заказчика: 

- Сергей Дыдыкин

Заказывал недавно продающий сайт. Все сделали как я хотел, спасибо. Рекомендую!