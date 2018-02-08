Сайт для продажи авточехлов по всей России

Добавлена
6 лет назад
209 просмотров
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Выполненный проект: 

"Сайт для продажи авточехлов по всей России"

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Ссылка на сайт: http://autocheh58.ru

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Задачи проекта: 

Разработать продающий сайт для реализации авточехлов и авто-аксессуаров по всей России. Определить портрет клиента. Сделать маркетинговый анализ конкурентов. Составить удобную структуру сайта и сделать качественный рерайт. Нужен хороший и стильный дизайн для повышения лояльности заказчика.

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Отзыв заказчика: 

- Сулейман Казимагомедов:

Заказал сайт! Сделали все быстро и качественно, все пожелания были учтены, результат превзошел ожидания. 

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