Выполненный проект:

"Сайт для продажи авточехлов по всей России"

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Ссылка на сайт: http://autocheh58.ru

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Задачи проекта:

Разработать продающий сайт для реализации авточехлов и авто-аксессуаров по всей России. Определить портрет клиента. Сделать маркетинговый анализ конкурентов. Составить удобную структуру сайта и сделать качественный рерайт. Нужен хороший и стильный дизайн для повышения лояльности заказчика.

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Отзыв заказчика:

- Сулейман Казимагомедов:

Заказал сайт! Сделали все быстро и качественно, все пожелания были учтены, результат превзошел ожидания.

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