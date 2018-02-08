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Выполненный проект:
"Сайт для продажи авточехлов по всей России"
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Ссылка на сайт: http://autocheh58.ru
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Задачи проекта:
Разработать продающий сайт для реализации авточехлов и авто-аксессуаров по всей России. Определить портрет клиента. Сделать маркетинговый анализ конкурентов. Составить удобную структуру сайта и сделать качественный рерайт. Нужен хороший и стильный дизайн для повышения лояльности заказчика.
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Отзыв заказчика:
- Сулейман Казимагомедов:
Заказал сайт! Сделали все быстро и качественно, все пожелания были учтены, результат превзошел ожидания.
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