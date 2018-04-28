Сайт для игрового проекта Desire RP

Добавлена
6 лет назад
123 просмотра
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Desire RP - Grand Theft Auto: SA:MP

От ноября 2015 года

Сайт был заказан друзьями, которые захотели создать сайт для своего игрового ресурса. Сайт должен был включать в себя пользовательский и администраторский интерфейсы.

Что было сделано в пользовательской части сайта:

  • Авторизация на сайте (так-же и для администрации)
  • Просмотр статистики персонажа
  • Паспорт персонажа
  • Трудовая книжка персонажа
  • Управление бизнесом
  • Управление фракцией
  • История смены имен персонажа
  • Информация о доме персонажа
  • Пополнение баланса через платежные системы
  • Пополнение баланса с использованием бонус-кодов
Что можно делать администрации:

  • Доступ к админ-панели по админ-ключу
  • Доступ к пунктам админ-панели разграничен по рангам администрации
  • Просмотр логов сервера (чат, действия игроков и пр.)
  • Управление данными персонажей
  • Управление фракциями
  • Управление бизнесами
  • Управление наказаниями персонажей
  • Выпуск бонус-кодов по номиналу и количеству
  • Управление новостями сайта
Так-же была реализована мультиязычность сайта. Доступные языки: русский, украинский и английский

По просьбе некоторых администраторов игрового ресурса были добавлены новости, чтобы игроки были в курсе всех событий.Сейчас доступен по ссылке: http://desire.thomas-norris.ru