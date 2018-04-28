Сайт для игрового проекта Desire RP

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Desire RP - Grand Theft Auto: SA:MPОт ноября 2015 года
Сайт был заказан друзьями, которые захотели создать сайт для своего игрового ресурса. Сайт должен был включать в себя пользовательский и администраторский интерфейсы.
Что было сделано в пользовательской части сайта:
- Авторизация на сайте (так-же и для администрации)
- Просмотр статистики персонажа
- Паспорт персонажа
- Трудовая книжка персонажа
- Управление бизнесом
- Управление фракцией
- История смены имен персонажа
- Информация о доме персонажа
- Пополнение баланса через платежные системы
- Пополнение баланса с использованием бонус-кодов
- Доступ к админ-панели по админ-ключу
- Доступ к пунктам админ-панели разграничен по рангам администрации
- Просмотр логов сервера (чат, действия игроков и пр.)
- Управление данными персонажей
- Управление фракциями
- Управление бизнесами
- Управление наказаниями персонажей
- Выпуск бонус-кодов по номиналу и количеству
- Управление новостями сайта
По просьбе некоторых администраторов игрового ресурса были добавлены новости, чтобы игроки были в курсе всех событий.Сейчас доступен по ссылке: http://desire.thomas-norris.ru