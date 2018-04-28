Сайт для игрового проекта Desire RP

Desire RP - Grand Theft Auto: SA:MP

Сайт был заказан друзьями, которые захотели создать сайт для своего игрового ресурса. Сайт должен был включать в себя пользовательский и администраторский интерфейсы.

Что было сделано в пользовательской части сайта:

Авторизация на сайте (так-же и для администрации)

Просмотр статистики персонажа

Паспорт персонажа

Трудовая книжка персонажа

Управление бизнесом

Управление фракцией

История смены имен персонажа

Информация о доме персонажа

Пополнение баланса через платежные системы

Пополнение баланса с использованием бонус-кодов

Что можно делать администрации:

Доступ к админ-панели по админ-ключу

Доступ к пунктам админ-панели разграничен по рангам администрации

Просмотр логов сервера (чат, действия игроков и пр.)

Управление данными персонажей

Управление фракциями

Управление бизнесами

Управление наказаниями персонажей

Выпуск бонус-кодов по номиналу и количеству

Управление новостями сайта

Так-же была реализована мультиязычность сайта. Доступные языки: русский, украинский и английский

По просьбе некоторых администраторов игрового ресурса были добавлены новости, чтобы игроки были в курсе всех событий.Сейчас доступен по ссылке: http://desire.thomas-norris.ru