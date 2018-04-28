Сайты по доступным средствам

﻿Обо мне

О себе могу сказать то, что я самый незаурядный фрилансер с 2015, и то, что до некоторого времени работал через своих знакомых и друзей. Сейчас же я решил выйти на собственные поиски работы, во-первых для того чтобы повысить навыки сайтостроения на PHP+MySQL (по большей части именно на этом языке), во-вторых чтобы иметь успех при выполнении заказов, и в-третьих чтобы всем клиентам нравился конечный результат усердных трудов.

По мере работы на этой платформе я буду обновлять данную информацию :)