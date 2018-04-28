Сайты по доступным средствам
Обо мнеО себе могу сказать то, что я самый незаурядный фрилансер с 2015, и то, что до некоторого времени работал через своих знакомых и друзей. Сейчас же я решил выйти на собственные поиски работы, во-первых для того чтобы повысить навыки сайтостроения на PHP+MySQL (по большей части именно на этом языке), во-вторых чтобы иметь успех при выполнении заказов, и в-третьих чтобы всем клиентам нравился конечный результат усердных трудов.
По мере работы на этой платформе я буду обновлять данную информацию :)
Последнее обновление от 28.04.2018
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$50/час
от $400от 5 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
$60/час
от $500от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$50/час
от $500от 7 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга