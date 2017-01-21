Сайт для компании Best Offcies

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Необходимо было разработать и создать сайт-каталог по поиску офисов в Москве. Сделать сайт адаптивным под мобильные устройства и планшеты. Также сделать поиск офисов по карте метрополитена.
Сайт получился очень крутым!
Я получил огромный опыт, создав данный сайт!
Адрес сайта - http://bestoffices.ru/