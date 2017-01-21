Сайт для компании Best Offcies

Необходимо было разработать и создать сайт-каталог по поиску офисов в Москве. Сделать сайт адаптивным под мобильные устройства и планшеты. Также сделать поиск офисов по карте метрополитена.

Сайт получился очень крутым!

Я получил огромный опыт, создав данный сайт!

Адрес сайта - http://bestoffices.ru/