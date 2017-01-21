Корпоративный сайт для компании "Форвард Сервис"

Здравствуйте!

Недавно я выполнил заказ на создание корпоративного сайта. Компания Форвард Сервис не в первый раз заказывает у меня сайт. Основной задачей данного сайта - это создать сайт каталог, где указаны все предоставляемые услуги данной компании.

Компания Форвард Сервис, занимается оснащением оборудования для мобильных мастерских выездных ремонтных и монтажных бригад.

Сайт получился замечательным! Главная страница сайта сделана по типу landing page с разными эффектами, которые появляются при прокрутки страницы. Я это реализовал с помощью плагина на JavaScript и CSS3.Вообщем дизайн сайта получился современным и очень привлекательным.

Также можете посмотреть всё моё портфолио вебмастера на моем сайте - http://igamov.ru