Корпоративный сайт для компании "Форвард Сервис"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Недавно я выполнил заказ на создание корпоративного сайта. Компания Форвард Сервис не в первый раз заказывает у меня сайт. Основной задачей данного сайта - это создать сайт каталог, где указаны все предоставляемые услуги данной компании.
Компания Форвард Сервис, занимается оснащением оборудования для мобильных мастерских выездных ремонтных и монтажных бригад.
Сайт получился замечательным! Главная страница сайта сделана по типу landing page с разными эффектами, которые появляются при прокрутки страницы. Я это реализовал с помощью плагина на JavaScript и CSS3.Вообщем дизайн сайта получился современным и очень привлекательным.
Также можете посмотреть всё моё портфолио вебмастера на моем сайте - http://igamov.ru