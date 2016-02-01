Сайт для объединения ДОЛ "Карельский перешеек"

Добавлена
8 лет назад
260 просмотров
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Задача: Переделать сайт, интегрировать cms Joomla 3.x, сделать адаптивную верстку, разработать шаблон для cms, перенести существующую базу данных и связать ее со структурой Jommla, подключить и стилизовать видео- и фотогалерею, гостевую книгу, разработать недостающие модули.

Web:  3dol.ru