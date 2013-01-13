Сайт для статей, общения и встреч рукодельниц.

http://biser-klass.moy.su

С нуля написан сайт, по просьбе заказчицы - uCoz-е, с преобладанием ярких оранжевых цветов. Функциональность по заказу и расположение меню тоже. На всё про-всё ушло три дня, хотя помучиться было над чем. Заказчица была очень довольна. В другой раз такая работа могла бы занять и неделю, но всё прошло очень быстро. Опять таки по её просьбе наполнил сайт статьями, (70 статей с иллюстрациями) - рерайт очень высокого уровня уникальности. На сайте расположена удобная админ-панель, теперь заказчица сама добавляет и редактирует статьи. Вместе со статьями на сайт ушло чуть больше недели. Когда у заказчицы возникают вопросы, консультирую и помогаю и сейчас.