Сайт для туристической компании

Добавлена
3 года назад
206 просмотров
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Моя робота под ключ. (Дизайн + верстка+ посадка на WordPress)

Использовал:

  • Figma;
  • Html;
  • Css;
  • JS;
  • WordPress;
  • PHP.
Сложные моменты сайта это два языка и онлайн оплата.
CSSFigmaHTMLJavaScriptPHPWordPress