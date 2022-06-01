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Сайт для туристической компании
Сайты «под ключ»
Добавлена
3 года назад
206 просмотров
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2 МБ
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990 КБ
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2 МБ
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670 КБ
Моя робота под ключ. (Дизайн + верстка+ посадка на WordPress)
Использовал:
Figma;
Html;
Css;
JS;
WordPress;
PHP.
Сложные моменты сайта это два языка и онлайн оплата.
CSS
Figma
HTML
JavaScript
PHP
WordPress
Владислав Ланчак
VladLanchak
Был
6 дней назад
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