Сайт для запоминания слов

Я изучал чешский язык и мне нужно было легко запоминать новые слова в чешском языке. Помимо того, было необходимо создать регистрацию и логин, чтобы все слова сохранялись для каждого пользователя отдельно. Моим решением было создать веб-сайт, на котором я мог бы видеть случайные слова из своего словарного запаса. Между прочим, это решение помогло не только мне, но и моему другу, который вместе со мной изучает чешский язык.