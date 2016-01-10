Сайт экологической организации

Разработка, создание и поддерживание сайта экологической организации МБОУ СОШ №25 (г. Новочеркасск) (eco25.sch-p.ru). Использованы PHP, MySQL, jQuery. Имеются AJAX-запросы, обновление содержимого в реальном времени. Серверная часть - самописная CMS, поддерживающая быстрое создание страниц и загрузку материалов.