Сайт фирмы "Савченко"

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
121 просмотр
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http://savchenko.px6.ru

Сайт создан на основе бесплатного шаблона.

Программирование и создание базы mySQL сайта произведено лично.

Сайт запущен, но заказчик пожелал еще сделать изменения, которые сейчас выполняются (а именно - написание модулей "счет-фактура" "резерв товаров" "обработка заказа и отправка на e-mail" + заполнение сайта категориями товаров)