Сайт фирмы "Савченко"

http://savchenko.px6.ru

Сайт создан на основе бесплатного шаблона.

Программирование и создание базы mySQL сайта произведено лично.

Сайт запущен, но заказчик пожелал еще сделать изменения, которые сейчас выполняются (а именно - написание модулей "счет-фактура" "резерв товаров" "обработка заказа и отправка на e-mail" + заполнение сайта категориями товаров)