Сайт фирмы "Савченко"
Сайты «под ключ»
Добавлена121 просмотр
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт создан на основе бесплатного шаблона.
Программирование и создание базы mySQL сайта произведено лично.
Сайт запущен, но заказчик пожелал еще сделать изменения, которые сейчас выполняются (а именно - написание модулей "счет-фактура" "резерв товаров" "обработка заказа и отправка на e-mail" + заполнение сайта категориями товаров)