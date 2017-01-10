Сайт каталог для компании «Окна Плюс» | WordPress

Сайт каталог для компании по производству и реализации высококачественных пластиковых окон «Окна Плюс» | WordPress

Верстка PSD макета

Натяжка на WordPress

Адаптивная верстка

Установка и работа с плагинами

Реализация каталога

Разработка формы заявки

#wordpess #advanced_custom_fields #custom_post_type_ui