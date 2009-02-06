Сайт методической поддержки начального образования
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Добавлена275 просмотров
15 лет назад
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Сайт является Интернет-ресурсом в области методической поддержки начального образования, главным назначением котрого является интеграция информационных ресурсов образовательной сферы в данной области.