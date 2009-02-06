Сайт методической поддержки профобразования

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Деятельность Учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» направлена на решение следующих первоочередных задач:

научное обоснование и разработка моделей организации образовательного процесса в сфере профессионально-технического и среднего специального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, их научно-методическое сопровождение;

координация деятельности региональных учебно-методических учреждений, методических структур республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подотчетных Правительству Республики Беларусь, республиканских методических объединений педагогических работников учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования;

научно-методическое обеспечение социально-педагогической и психологической деятельности;

научно-методическое и организационно-методическое обеспечение создания учебно-методических комплексов для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования с внедрением компьютерных и иных средств обучения;

координация, научно-методическое обеспечение экспериментальной работы по апробации и внедрению педагогических инноваций в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования.