Сайт «Научно-производственная фирма ЭИТЭК»

Название проекта: «Научно-производственная фирма ЭИТЭК» (ООО «НПФ ЭИТЭК»)

Тип сайта: Сайт-визитка организации

Ссылка: http://www.eitek.ru/

Описание: Российская инжиниринговая компания, осуществляющая полный цикл работ («под ключ») по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих технологических установок на предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Вид работы: Добавление компонентов (блоков) - сотрудники, справка организации, продвижение и развитие проекта

Срок сдачи: 2014 год