Сайт «Научно-производственная фирма ЭИТЭК»

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Название проекта: «Научно-производственная фирма ЭИТЭК» (ООО «НПФ ЭИТЭК»)
Тип сайта: Сайт-визитка организации
Ссылка: http://www.eitek.ru/
Описание: Российская инжиниринговая компания, осуществляющая полный цикл работ («под ключ») по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих технологических установок на предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Вид работы: Добавление компонентов (блоков) - сотрудники, справка организации, продвижение и развитие проекта
Срок сдачи: 2014 год