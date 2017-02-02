Сайт отзывов про SEO компании

http://seo-stars.top

Сайт-рейтинг компаний, где пользователь может оставить отзыв про компанию, а система автоматически посчитает достоверность отзыва исходя из информации в профиле человека в соц. сети и поставит отзыву оценку.

Админ-панель для сайта предоставляет такие возможности: управление компаниями, регионами, тегами (создание вручную, импорт данных через excel, редактирование, удаление); создание новых страниц с выбором их наполнения (сео-теги, заголовки, текст, сборка таблицы данных); статичные настройки и настройки сео.