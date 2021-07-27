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Сайт по продаже автомобилей из США, Грузии
Сайты «под ключ»
Добавлена
2 года назад
29 просмотров
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фриланс
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Проделанная работа:
проектирование дизайна
адаптивная верстка
синхронизация с 1С
программирование модулей CMS
наполнени сайта
1920x6192
2 МБ
1920x1992
372 КБ
1920x3596
2 МБ
Анастасия Уханова
nastyaukhanova
Была
год назад
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