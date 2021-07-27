Сайт по продаже автомобилей из США, Грузии

Добавлена
2 года назад
29 просмотров
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Проделанная работа: 

  • проектирование дизайна
  • адаптивная верстка
  • синхронизация с 1С
  • программирование модулей CMS
  • наполнени сайта